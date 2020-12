O Brasil voltou a registrar mais de mil mortes diárias devido ao coronavírus. Segundo números do Ministério da Saúde divulgados nesta quinta-feira, 17, foram 1.092 mortes registradas nas últimas 24 horas. É o maior número em um único dia desde 15 de setembro. Já são 184.827 mortos no País. O número de infectados confirmados foi de 69.826, com um total de 7.110.434