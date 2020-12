Brasileiros consideram saúde como principal problema do País, aponta Datafolha

No ano em que a pandemia do novo coronavírus mudou a vida do planeta, os brasileiros consideram a saúde como o principal problema do País. Pesquisa Datafolha divulgada neste sábado, 26, mostra que essa foi a resposta citada por 27% dos entrevistados no levantamento, quando consideradas as de responsabilidade do governo federal. Em junho, esse índice era de 19%.

Na sequência, aparecem desemprego (13%), crise econômica (8%), corrupção (7%), educação (6%), política (5%), violência (4%), coronavírus/pandemia (3%), inflação (2%) e fome (2%).

Entre os que acreditam que a pandemia esteja no fim, 20% consideram saúde o maior problema do País, parcela que é de 30% entre os que acham que a pandemia está piorando e de 28% entre os que consideram que a pandemia não está nem melhorando nem piorando.

Dos que consideram a gestão do presidente Jair Bolsonaro ótima ou boa, 23% acreditam que a saúde é o principal problema. O número cresce entre os que consideram o governo regular (30%) e ruim ou péssimo (29%).

O Datafolha ouviu 2.016 brasileiros entre 8 e 10 de dezembro. A margem de erro é de dois pontos porcentuais.