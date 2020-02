Brasileiros na CPAC norte-americana

Equipe BR Político

Logo depois do carnaval, a caravana bolsonarista desembarca nos Estados Unidos para a edição 2020 da CPAC, a Conservative Political Action Conference, que se autoproclama o maior evento conservador do mundo.

A CPAC reúne expoentes da nova direita mundial. O time brasileiro no evento será capitaneado pelo deputado Eduardo Bolsonaro, e contará ainda com a presença de aliados como o assessor da Presidência Filipe Martins e blogueiros bolsolavistas.

O filho do presidente vai participar de um painel no dia 27 sobre nacional-populismo na América. Ele deverá focar sua fala nas críticas aos governos petistas no Brasil e aos governos de Venezuela e Cuba.

Eduardo assinou um termo com a União Conservadora Americana (ACU, na sigla em inglês) para usar a marca CPAC no Brasil. A primeira edição brasileira do evento ocorreu no ano passado, e uma nova deverá ser realizada neste ano.