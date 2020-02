Equipe BR Político

Nenhum dos brasileiros que estava no voo da China que aterrizou por volta das 5h da manhã deste domingo em Anápolis (GO) apresentou sintomas de coronavírus. A informação foi dada pelo tenente-brigadeiro Marcelo Damasceno em entrevista para a Rede Bandeirantes. Mesmo assim, eles ficarão em quarentena de 18 dias para prevenir qualquer possibilidade de espalhar uma infecção do novo vírus que tem assustado o mundo.