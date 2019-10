Brasília pode ter Museu da Bíblia

Equipe BR Político

Se depender do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), o horizonte de Brasília terá mais uma obra de Niemeyer: o Museu da Bíblia, como anunciado por Ibaneis na quarta-feira, 9. Com 15 mil metros quadrados divididos, a ideia é construir o espaço no chamado “Eixo Monumental” da capital, que abriga também o Teatro Nacional e o Memorial JK.

Segundo o Broadcast Político, o museu terá o objetivo de preservar a “memória religiosa por meio da divulgação das sagradas escrituras, promovendo, de acordo com seus idealizadores, educação e cultura”.

“Ideologia, cada um tem a sua; time de futebol, cada um tem o seu e religião também; por isso nós temos a obrigação de respeitar as pessoas, a diversidade e as vontades delas que são feitas sob o manto de Cristo”, disse o governador. O projeto agora precisa ser aprovado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), já que seria construído em uma área tombada – o Plano Piloto de Brasília é considerado patrimônio mundial pela Unesco.

O espaço físico dedicado à bíblia pode ainda estar em debate, mas já é concreta a influência da religião no Planalto, como você leu aqui no BRP. Nos três primeiros meses de mandato, o presidente Jair Bolsonaro teve 12 audiências com parlamentares ligados à religião. Em maio foram 18 compromissos e em agosto o número chegou a 17.