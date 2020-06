Brasília tem atos pró e contra governo esvaziados

Neste domingo em Brasília foram realizados atos em favor e contra o governo Jair Bolsonaro. Ambos foram esvaziados, embora imagens feitas na Esplanada dos Ministérios mostrem presença maior de manifestantes pró-governo.

Os manifestantes favoráveis a Bolsonaro saíram em marcha da frente da Catedral de Brasília, e os contrários iniciaram seu ato no lado oposto do Eixo Monumental, a via que interliga os ministérios e a Praça dos Três Poderes.

A Polícia Militar do Distrito Federal cuidou de separar os dois grupos e evitar confrontos. Também foi instalado um cordão de isolamento no meio da Esplanada. Apenas dois incidentes foram registrados.

Desta vez, diferentemente de outros fins de semana, Bolsonaro não compareceu ao Palácio do Planalto para saudar os manifestantes. O presidente viajou ao Rio e participou de velório de um paraquedista que morreu num acidente ao saltar de uma aeronave.