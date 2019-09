‘Brazil by Brasil’ para tentar melhorar imagem no exterior

Equipe BR Político

O governo está preparando, há dois meses, uma campanha de marketing para melhorar a imagem do País frente no exterior. Segundo o secretário de publicidade e promoção da Secom, Glen Valente, a campanha será chamada “Brazil by Brasil” e focará em aspectos positivos do agronegócio, infraestrutura e ações de governo brasileiro em geral. “Pelo conceito que desenvolvemos, o Brasil com ‘s’ vai explicar para o Brasil com ‘z’ exatamente o que é o Brasil”, disse Valente, segundo o Valor. A campanha é uma resposta às notícias negativas sobre o País que circulam na mídia nacional e estrangeira, sobretudo após a crise na Amazônia.

A campanha contará com quatro filmes que serão divulgados em inglês, francês e alemão. As peças publicitárias mencionarão ações do governo como a reforma da Previdência, mas não citarão diretamente o presidente Jair Bolsonaro. Também serão feitos monitoramentos frequentes de publicações a respeito do Brasil em jornais e redes sociais em países como Estados Unidos, China, Japão, Argentina, Chile, e em países do bloco europeu.

“A gente tem que combater esses temas negativos que extrapolam não só o ambiente, mas também o agronegócio. A narrativa é negativa e tem sinais de que há interesses econômicos em relação a essa desconstrução do Brasil”, disse o secretário.

Vale lembrar que, como você viu no BRP, no início de setembro, a emissora CNN Internacional se recusou a exibir na Europa duas outras propagandas produzidas pelo governo brasileiro a respeito da Amazônia. Na ocasião, a emissora considerou que as peças publicitárias continham viés político por utilizarem a palavra “soberania”.