Brazil Conference é cancelada por restrições impostas para evitar coronavírus

Equipe BR Político

A organização da 6ª Edição da Brazil Conference at Harvard & MIT anunciou o cancelamento do evento, que aconteceria em abril, e teria a participação de integrantes do governo brasileiro, como os ministros Sérgio Moro e Tarcísio Gomes de Freitas. A decisão foi tomada por conta das restrições à organização de eventos com mais de 150 pessoas, que foram feitas pelas instituições parceiras do evento (Harvard e MIT) para prevenir o risco de propagação do coronavírus.

“Nos últimos dias as Instituições de Ensino parceiras da Conferência – Harvard e MIT – emitiram notas oficiais, restringindo a organização de eventos com mais de 150 pessoas. A restrição se aplica não apenas às atividades que ocorreriam nos campi, mas também a qualquer evento associado àquelas Instituições. Sem as referidas parcerias, a realização da Conferência se torna impraticável. Acreditamos que a decisão das Instituições visa, de fato, garantir a segurança e saúde de todos os envolvidos, preocupação compartilhada por todos nós. Para além das decisões tomadas pelas Instituições de Ensino, também tivemos importantes baixas de palestrantes preocupados com a proliferação do vírus, o que, inevitavelmente, prejudicaria a qualidade das discussões que gostaríamos de ter”, informaram os organizadores do evento em nota oficial.