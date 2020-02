Bretas diz que não será candidato

Equipe BR Político

O juiz Marcelo Bretas, responsável pela Lava Jato no Rio, avisou que não está discutindo uma possível candidatura sua à prefeitura do Rio. As especulações cresceram após o magistrado ser visto em um evento religioso ao lado de políticos como Marcelo Crivella e o presidente Jair Bolsonaro. “Jamais participei de conversas e, pela ‘enésima vez’, não serei candidato a nenhum cargo político”, escreveu em seu Twitter. Ele estaria sendo sondado pelo Republicanos, partido do vice-presidente da Câmara, Marcos Pereira, segundo o colunista de O Globo, Lauro Jardim.