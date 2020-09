Bretas é punido por participação em atos com Crivella e Bolsonaro

O juiz federal Marcelo Bretas, responsável pelo julgamento dos casos da Lava Jato no Rio, foi punido com censura pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2) e não poderá ser promovido por um ano por participar em eventos ao lado do presidente Jair Bolsonaro e do prefeito do Rio, Marcelo Crivella (Republicanos).

O processo foi aberto por uma reclamação da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em fevereiro, questionando se o juiz cometeu ato político-partidário ao ir à inauguração da alçada de ligação da ponte Rio-Niterói com a Linha Vermelha e a um ato gospel na Praia de Botafogo com os dois políticos. O tribunal decidiu que Bretas não violou seu dever funcional ao participar dos eventos, mas os desembargadores consideraram que o juiz praticou autopromoção e superexposição de sua imagem.

O relator do processo, desembargador Ivan Athié, votou pelo arquivamento do processo por atuação político-partidária. A investigação foi aberta em maio por determinação do atual presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Humberto Martins, quando era corregedor nacional de Justiça.