Briga de foice no escuro pelos recursos do Orçamento

Com o governo caçando cada níquel disponível para conseguir recursos para bancar as medidas de cunho social defendidas por Jair Bolsonaro, o risco da tesoura da equipe econômica sair cortando o que encontrar pela frente deixou mobilizará a maior parte dos ministérios.

Obviamente, cada pasta tenta evitar seus Correa para não comprometer os programas de cada área para o próximo ano. Mas, segundo um integrante do governo, a briga está forte para assegurar esses recursos. Não foi à toa que o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, botou a boca no trombone quando sentiu que perderia R$ 60 milhões para o combate ao desmatamento e às queimadas.

E essa batalha vai piorar nas próximas horas com a aproximação do prazo final para apresentação da proposta orçamentária.