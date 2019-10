Briga do presidente agora é com Paulo Câmara

Equipe BR Político

O presidente Jair Bolsonaro comprou uma nova briga nesta sexta, 18. Ele chamou o governador de Pernambuco, Paulo Câmara (PSB), de “espertalhão” por ter feito propaganda da versão estadual do 13º do Bolsa Família. “A desonestidade ainda persiste na política. O espertalhão da vez agora é o governador de Pernambuco, do PSB”, escreveu Bolsonaro no Twitter com um vídeo de um homem criticando a iniciativa de Câmara.

Em resposta ao presidente, o governador afirma que o programa estadual foi proposto e colocado em prática antes de Bolsonaro oferecer o benefício. Destaca ainda as críticas de Bolsonaro feitas no passado ao programa, tão associado ao PT de Lula. “Em resumo: existem os programas estadual e federal, sendo o nosso anterior ao do presidente. Um detalhe que parece incomodá-lo”, escreve o governador, acrescentando que “a campanha eleitoral terminou. Em qualquer tempo, não faz sentido dedicar energia apenas para fabricar intrigas”.

– A desonestidade ainda persiste na política. O espertalhão da vez agora é o Governador de Pernambuco, do PSB.

– Mas o povo de bem reage às mentiras. pic.twitter.com/4dmpxXen0J — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) October 18, 2019

Infelizmente, utilizarei este espaço com um debate que me parecia desnecessário, mas um posicionamento público se tornou inevitável. O tema é a paternidade do programa 13º do Bolsa Família, cuja versão estadual o presidente tenta, com acusações falsas, descredenciar. — Paulo Câmara 40 (@PauloCamara40) October 18, 2019

Em 26 de agosto de 2018, na campanha para reeleição, anunciei que todos os beneficiários do Bolsa Família em Pernambuco receberiam uma 13ª parcela, paga com recursos do tesouro estadual. Semelhante proposta foi apresentada pelo candidato Bolsonaro mais de 40 dias depois. — Paulo Câmara 40 (@PauloCamara40) October 18, 2019

Em PE, o projeto – aprovado pela Assembleia Legislativa @AlepeOficial em novembro de 2018 – foi lançado em abril de 2019. Muito antes do presidente assinar a MP que institui o pagamento no âmbito federal, o que ocorreu só nesta semana, ainda carecendo de aprovação no Congresso. — Paulo Câmara 40 (@PauloCamara40) October 18, 2019