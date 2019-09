Brigitte Macron agradece aos brasileiros por campanha nas redes

Luiza Ferreira

A primeira-dama francesa Brigitte Macron agradeceu aos brasileiros que se solidarizam com ela após o presidente Jair Bolsonaro endossar um comentário depreciativo a seu respeito. “Eu só queria dizer duas palavras para os brasileiros e brasileiras, em português: Muito obrigada! Muito obrigada a todos que me apoiaram (…) Os tempos estão mudando, e existem aqueles que estão a bordo do ‘trem da mudança’. As mulheres estão lá com vocês, que compreenderam quase tudo, senhores. Não foram todos (que compreenderam): alguns estão na plataforma, e tenho certeza de que eles não vão demorar a subir a bordo desse trem”, disse ela em evento em Azincourt nesta quinta, 29.

O presidente da República, em meio ao embate com o presidente francês, Emmanuel Macron, respondeu no Facebook a um comentarista que dizia saber, em tom de ironia, o motivo pelo qual Macron teria inveja de Bolsonaro, colocando em seguida uma montagem fotográfica com Michele Bolsonaro e Brigitte Macron. O presidente da República respondeu: “Não humilha cara. Kkkkk”. A partir daí, tanto as relações diplomáticas entre os dois países degringolaram como Brigitte foi defendida nas redes sociais, especialmente, por várias brasileiras.