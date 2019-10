BRP Comenta: Pré-sal eleva tensão entre Câmara e Senado

Equipe BR Político

A reforma da Previdência foi aprovada no Senado Federal, em primeiro turno, na quarta-feira, 2 – com desidratações no texto e, portanto, com impacto fiscal menor. O motivo foi a queda de braço deflagrada entre Senado Federal, Câmara dos Deputados e governo envolvendo o pacto federativo, um pacote de medidas para ajudar os Estados em dificuldade fiscal. Entre elas, a divisão de recursos de leilões do pré-sal.

Vera Magalhães explica que os senadores condicionaram o voto na reforma ao pacto. “Os deputados queriam aumentar o percentual de recursos pros municípios e, então, a proposta foi desmembrada. Com isso, os senadores se sentiram traídos e descontaram na Previdência”, analisa a editora do BRP.

Vera e Marcelo de Moraes, de Brasília, analisam este e outros importantes fatos políticos da semana. Acompanhe o programa na íntegra:

