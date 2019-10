Equipe BR Político

Vera Magalhães e Marcelo de Moraes, de Brasília, analisam a crise entre o presidente Jair Bolsonaro e seu partido, o PSL, e os principais fatos políticos da semana. Acompanhe, toda sexta, às 14h30, ao vivo, assista ao BRP Comenta, na página oficial do BRPolítico no Facebook e nos canais do Estadão e do blog no Youtube.