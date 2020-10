BRP entrevista Boulos hoje às 16h

O BRPolítico dá continuidade a sua rodada de entrevistas nesta segunda, 19, com o candidato do PSOL à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos.

O psolista tem 38 anos, é casado, tem duas filhas, é bacharel em filosofia e mestre em psiquiatria. É líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto.

Em 2018, foi candidato à Presidência pelo PSOL e obteve 617 mil votos no País. Em São Paulo, 77 mil eleitores votaram em Boulos.

Segundo recente pesquisa do Ibope, 10% do eleitorado paulistano votaria no candidato, mantendo-o em terceiro lugar na disputa, com rejeição de 18%. Sua vice é a ex-prefeita de São Paulo Luiza Erundina.

Você pode acompanhar a entrevista pelas redes sociais do BRPolítico.