BRP entrevista candidatos à eleição de 2020: veja todas as sabatinas até agora

O BR Político faz, durante o período pré-eleição municipal, uma série de entrevistas com os candidatos dos partidos com maior representação no Congresso a prefeituras de algumas capitais brasileiras. Em lives que abordam a conjuntura política eleitoral, os planos de governo dos candidatos e estratégias de campanha, os candidatos respondem a sabatinas de cerca de 20 a 30 minutos com editores, repórteres e colaboradores do BRP.

A estreia ocorreu no dia 8 de outubro, com a entrevista do candidato do PT em São Paulo, Jilmar Tatto. A ele se seguiram entrevistas com Joice Hasselmann (PSL), Márcio França (PSB), Guilherme Boulos (PSOL) e o prefeito e candidato à reeleição Bruno Covas (PSDB). Nesta quarta, a live foi com Andrea Matarazzo (PSD) e no dia 29, os editores Vera Magalhães e Marcelo de Moraes entrevistam Celso Russomanno (Republicanos). No Rio, o BRP já entrevistou o prefeito que concorre à reeleição, Marcelo Crivella (Republicanos). Em Salvador, o atual prefeito ACM Neto (DEM), que apadrinha o candidato líder em intenções de votos, Bruno Reis (DEM), também participou de live.

Confira, abaixo, todas as sabatinas já realizadas pelo BRP nas eleições de 2020.

São Paulo: Jilmar Tatto (PT)

Joice Hasselmann (PSL)

Márcio França (PSB)

Guilherme Boulos (PSOL)

Bruno Covas (PSDB)

Andrea Matarazzo (PSD)