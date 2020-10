BRP entrevista hoje Andrea Matarazzo

Equipe BR Político

O BR Político continua nesta quarta-feira, 21, com a série de entrevistas com candidatos a prefeituras das principais capitais do País. Hoje o candidato a ser entrevistado é Andrea Matarazzo, que disputa a Prefeitura de São Paulo pelo PSD. A live será transmitida nas redes sociais do BRP às 17h30.

Empresário, de 63 anos, sobrinho-neto do conde Francesco Matarazzo, concorre pela primeira vez como titular da chapa na Capital paulista. Em 2016, foi vice da candidata Marta Suplicy, então no MDB. Dissidente do PSDB, o político já ocupou cargos na administração pública da cidade, do Estado de São Paulo, e do governo federal. No ano da última eleição municipal, Matarazzo migrou para o PSD depois da tentativa frustrada no partido tucano de se candidatar a prefeito.

Foi dirigente de estatais no governo Mário Covas, ministro-chefe da Secretaria de Comunicação de Fernando Henrique Cardoso entre 1999 e 2001 e embaixador do Brasil na Itália entre 2001 e 2002. Na cidade, foi subprefeito da Sé e secretário de Serviços e das Subprefeituras nas gestões de José Serra (PSDB) e Gilberto Kassab (PSD), entre 2004 e 2012. Foi também vereador em São Paulo.