BRP entrevista hoje Áurea Carolina, às 11h30

O BRPolítico continua nesta terça, 27, sua série de entrevistas com candidatos a prefeituras das principais capitais do País com a deputada federal Áurea Carolina, do PSOL, que disputa a prefeitura de Belo Horizonte. A conversa será a partir das 11h30, no Instagram do BRP.

Segundo a última pesquisa Datafolha, divulgada em 22 de outubro, a parlamentar aparece na terceira posição da disputa, com 5% das intenções de voto.

Hoje com 36 anos de idade, ela entrou para a política em 2016, quando foi eleita vereadora na capital mineira. Áurea recebeu 17.420 votos, e tornou-se a mulher mais votada da história da cidade e a mais votada entre homens e mulheres nos últimos 16 anos. Em 2018, elegeu-se deputada federal, tendo conquistado a posição de mulher mais bem votada do Estado.