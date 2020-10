BRP entrevista hoje Eduardo Paes

Dando sequência à série de entrevistas com candidatos às principais prefeituras do País, o BRPolítico entrevistará nesta segunda-feira, 26, o ex-prefeito do Rio de Janeiro, e candidato ao cargo, Eduardo Paes (DEM). A conversa poderá ser acompanhada ao vivo, às 15h30, pelas redes sociais do BRP e no seu canal do YouTube.

Após a inesperada derrota para Wilson Witzel em 2018, quando concorreu para governador, Paes conta com o alto índice de rejeição do atual prefeito, Marcelo Crivella (Republicanos) para retomar o comando da prefeitura. Pesquisas recentes indicam que só um fator inesperado pode tirá-lo do segundo turno.

Entretanto a má avaliação da gestão Crivella pode não ser suficiente para levar Paes à vitória, já que dois obstáculos, intransponíveis há quatro anos, parecem ter fôlego para novamente dificultar a campanha: a imagem de político do establishment, que se dá com todos, e um patamar de rejeição importante (30%).

É verdade que Crivella lidera neste que é o quesito mais indesejado para qualquer político (57% dos cariocas dizem que não votariam no atual prefeito de jeito nenhum), mas, e se surgir alguém com menos impopular, como por exemplo a candidata Martha Rocha (PDT), que conta apenas com 9% na escala de antipatia dos eleitores?

