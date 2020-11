BRP entrevista hoje Manuela D’Ávila

O BRPolítico continua nesta terça-feira, 10, sua série de entrevistas com candidatos às prefeituras das principais capitais do País com a candidato do PCdoB em Porto Alegre, Manuela DÁvila. A conversa será a partir das 15h, no Instagram do BRP.

Aos 39 anos, Manuela é formada em Jornalismo e tem mestrado em Políticas Públicas. Em 2004, aos 23 anos, foi eleita a vereadora mais jovem e mais votada de Porto Alegre. Em 2006, elegeu-se deputada federal, cargo que ocupou por dois mandatos. Em 2014, foi eleita deputada estadual.

Quatro anos mais tarde, foi candidata à vice-Presidência da República na chapa de Fernando Haddad. Essa é a terceira vez que concorre à prefeitura de Porto Alegre.

A última pesquisa Ibope, divulgada em 29 de outubro, indica que a candidata do PCdoB tem 27% das intenções de votos, e está na liderança da disputa.