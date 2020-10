BRP entrevista hoje Márcio França

O BR Político segue nesta quarta-feira, 14, com a série de entrevistas com candidatos a prefeituras das principais capitais do País. O convidado de hoje é Márcio França, o candidato do PSB à Prefeitura de São Paulo. A live será transmitida nas redes sociais do BRP e pelo Youtube às 14h.

Segundo a última pesquisa Ibope/Estadão/TV Globo, o ex-governador aparece na quarta posição das intenções de votos, com 7%, empatado tecnicamente com o terceiro colocado, Guilherme Boulos (PSOL), que tem 8%, e atrás do prefeito Bruno Covas (PSDB), com 21% das intenções e Celso Russomanno (Republicanos), que tem 26%.

Hoje com 57 anos, foi vice-governador de São Paulo eleito em chapa com Geraldo Alckmin (PSDB) em 2014. Em 2018, assumiu o governo do Estado com a saída de Alckmin para disputar a Presidência. O candidato já foi também deputado federal entre 2007 e 2014 e prefeito de São Vicente (SP) por dois mandatos consecutivos, entre 1997 e 2004.

França tem tentado angariar o voto da esquerda, pulverizada nesta eleição em São Paulo, apostando na alta rejeição ao candidato que lidera nas pesquisas desse lado do espectro político, Guilherme Boulos.

Conhecido pela polarização com o governador João Doria (PSDB) na eleição de 2018 pelo comando do Estado, França recebeu os votos de rejeição ao ex-prefeito da capital e teve mais apoio que o tucano na cidade de São Paulo. Sem no primeiro turno o contexto de polarização em que competiu da última vez, quando havia assumido o governo do Estado por alguns meses, o desafio de França é se colocar como candidato viável para chegar ao segundo turno nesta eleição.