BRP entrevista hoje Nelson Marchezan

O BRPolítico continua nesta terça-feira, 3, sua série de entrevistas com candidatos às prefeituras das principais capitais do País com o candidato à reeleição em Porto Alegre, Nelson Marchezan, do PSDB. A conversa será a partir das 15h, no Instagram do BRP.

Filho do ex-deputado federal Nelson Marchezan, o atual prefeito de Porto Alegre é formado em Direito e começou sua trajetória política em 2006, quando foi eleito deputado estadual. Na eleição seguinte, em 2010, o tucano foi eleito deputado federal. Em 2016, foi eleito prefeito da capital gaúcha pela coligação Porto Alegre Pra Frente, com 402.165 votos no segundo turno.

Além da campanha pela reeleição, Marchezan enfrenta na Câmara de Vereadores de Porto Alegre o sexto pedido de impeachment desde o início de seu mandato. Ele é acusado de alocar recursos do Fundo Municipal de Saúde em ações de publicidade para promover sua gestão em meio à pandemia.

A última pesquisa Ibope, divulgada em 6 de outubro, indica que o atual prefeito tem 9% das intenções de votos, e está na terceira posição da disputa. Pela margem de erro – que é de três pontos porcentuais para mais ou para menos -, ele aparece tecnicamente empatado com outros dois candidatos na segunda posição.