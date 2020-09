BRP lança cobertura especial das eleições 2020

Com o fim do prazo de convenções e com as candidaturas definidas em todo o Brasil, o BRPolítico dá a largada em sua cobertura das eleições municipais deste 2020 atípico. A “eleição da pandemia” será a segunda no currículo deste portal, que nasceu justamente para acompanhar aquele que sabíamos que seria o pleito mais importante em muitos anos, o de 2018.

O “BR18” cresceu, ganhou novo e mais amplo escopo de atuação, passou a ser voltado à análise e aos bastidores da política, da economia e das políticas públicas, lançou produtos exclusivos para seus assinantes, que passaram a ser o público preferencial de nossas entregas. E, agora, chega assim repaginado à cobertura de sua segunda campanha.

Nossa equipe será reforçada neste período que vai de agora a novembro por dois nomes já conhecidos do público que acompanha política, ambos muito presentes no debate das redes sociais, que serão, de novo, uma das principais arenas em que se darão as disputas municipais, assim como já foram na sucessão presidencial que resultou na vitória de Jair Bolsonaro, há dois anos.

O jornalista potiguar Marlos Ápyus (@apyus no Twitter, plataforma em que é mais atuante) será nosso colunista convidado nessa eleição, justamente para que não sejamos pegos de surpresa, como fomos em grande medida, pelos movimentos de partidos, candidatos, eleitores e marqueteiros pela disputa de corações, mentes e narrativas na seara digital.

Marlos escreverá sobre as estratégias dos favoritos nas principais capitais, o mapa político-ideológico que vai se formando na disputa, como correntes como bolsonarismo e petismo se organizarão agora, o que 2020 projeta sobre 2022 e quais os temas que pautarão o debate nas redes e nas ruas — desta vez, graças à covid-19, menos “povoadas” pelas campanhas tradicionais.

Sua coluna aparecerá aqui no BRP às vezes mais de uma vez ao dia, sempre que algum assunto chamar a atenção dele. Ela estréia logo mais, ainda em versão “beta”, porque estamos em fase final de ajustes técnicos e logísticos para transformar as novidades editoriais em material graficamente identificado.

Nossa equipe de editores e repórteres também ganha reforço para podermos acompanhar as movimentações nas cidades mais importantes política e economicamente do Brasil — além de sua importância própria, serão elas, justamente, as “bases de lançamento” para as disputas estaduais e nacionais daqui a dois anos.

Eu e Marcelo de Moraes, editores do BRP, vamos “sobrevoar” as disputas nas principais cidades, fazendo as análises e a cobertura macro do pleito, identificando seus signos, suas características distintivas, como ele se conecta com a pauta nacional e o que diz como “plebiscito” do governo federal e proveta de prováveis alianças e candidatos em 2022. O Marcelo está de férias até o comecinho de outubro, e eu ando meio sumida daqui pelo acúmulo de tarefas, mas estamos voltando as baterias para retomar o ritmo que você, assinante, está acostumado: insano.

Nossa equipe fixa, composta pelos repórteres Alexandra Martins, Gustavo Zucchi e Cássia Miranda, se dividirá para acompanhar de perto, no trabalho que nós, jornalistas, chamamos de “carrapatos”, as principais capitais. Para isso, contarão com o reforço de Roberta Vassallo e Júlia Faria, nossas colaboradoras ao longo de 2019 e 2020.

E teremos, ainda, o reforço de outro nome conhecido das redes e de veículos nos quais atua como colunista e comentarista. O publicitário, escritor e jornalista Mário Vitor Rodrigues (que atende por @mvitorodrigues no Twitter, onde também é bastante assíduo) vai ser nosso “setorista” da intrincada eleição do Rio de Janeiro, onde está sediado, e vai marcar ponto também no acompanhamento de outras praças estratégicas, como Salvador.

Contribuirá também com análises e entrevistas gerais, trazendo sua expertise como correspondente da Band em Nova York e colunista de veículos como Gazeta do Povo e IstoÉ.

A cobertura do BRP também incluirá novos produtos, como entrevistas em vídeo, produzidas em parceria com a TV Estadão e postadas nos nossos perfis nas redes e no nosso canal no YouTube. Aliás, você já segue o BRP em todas as plataformas? Se não o faz, deveria, porque teremos produtos específicos para cada uma delas, com linguagens novas e muita informação.

É isso, por enquanto, pessoal. Estamos taxeando para decolar com a cobertura de eleições mais inquieta do digital. Convido vocês a apertarem os cintos e virem com a gente nessa viagem. Vai ser remota, com os cuidados que a pandemia exige de nós, mas sempre com crítica, análise fora da caixa, pesquisas e muito mais.