BRP Recomenda: O que dizem os editorais

O Estadão comenta como o centro democrático deve se unir em torno da construção de um projeto de país que não passe por Bolsonaro e Lula da Silva.”É cedo para dizer se as eleições de Arthur Lira (PP-AL) e Rodrigo Pacheco (DEM-MG) para as presidências da Câmara dos Deputados e do Senado, respectivamente, representaram uma vitória política do presidente Jair Bolsonaro. O Estado revelou com detalhes como o Palácio do Planalto mobilizou mundos e fundos – bilionários fundos “extraorçamentários”, é bom dizer – para angariar votos para os dois candidatos da preferência do presidente da República. Porém, já nos primeiros dias dessa nova “coalizão”, ficou bastante claro o desalinhamento entre as agendas do Executivo e do Legislativo.”

O jornal também comenta sobre a tentativa de recriação de imposto do Ministério da Economia. “O ministro da Economia, Paulo Guedes, volta ao ataque, em nova manobra para recriar o malfadado imposto do cheque, a Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF). Se um pretexto falha, arranja outro. A justificativa, agora, é arranjar dinheiro para socorrer os pobres. Sem a ajuda emergencial, extinta em dezembro, milhões ficaram desamparados. Na manobra anterior, a contribuição serviria para compensar a desoneração da folha de salários. De vez em quando se explicita, ainda, uma argumentação mais prosaica e sincera: é mais fácil e mais eficiente recolher um tributo cobrado sobre todas, ou quase todas, as movimentações financeiras. Para que discutir se esse imposto seria ruim para a economia e socialmente injusto?”

Ainda é discutido a decisão do Supremo sobre as mensagens da Vaza Jato. “Por 4 votos a 1, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu referendar a decisão liminar do ministro Ricardo Lewandowski que deu acesso à defesa do ex-presidente Lula da Silva à íntegra do material apreendido pela Polícia Federal na Operação Spoofing. A operação, convém lembrar, investigou e prendeu um grupo de hackers que invadiram celulares de autoridades, entre as quais o ex-ministro da Justiça Sérgio Moro e alguns procuradores da força-tarefa da Operação Lava Jato.”