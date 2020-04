BRP Recomenda: O que dizem os editoriais

Editorial do Estadão desta sexta-feira, 17, trata da importância de ficar em casa durante a pandemia de coronavírus, algo que está sendo deixado de lado por parte da população. ” É absolutamente imperioso que os paulistas colaborem com eles e respeitem o isolamento social a fim de espaçar no tempo o número de infectados pelo novo coronavírus. Assim, preserva-se a capacidade de atendimento dos hospitais e mais vidas poderão ser salvas. Enquanto não houver uma vacina contra o Sars-CoV-2 ou a chamada ‘imunização de rebanho’, quando 80% de um grupo social adquire anticorpos contra um patógeno, não há melhor forma de evitar o aumento descontrolado do número de casos de covid-19 do que permanecer em casa. Os que puderem fazê-lo, é evidente.”

O jornal traz ainda outro texto tratando da decisão do presidente dos EUA, Donald Trump de suspender repasses para a Organização Mundial da Saúde. “A decisão não chega a ser surpreendente. Desde que chegou à Casa Branca, Donald Trump não perdeu uma só oportunidade de desqualificar acordos, tratados e organizações multilaterais como a OMS, que, em sua visão, só se prestam a desfavorecer os Estados Unidos na razão inversa dos expressivos recursos que recebem de Washington. Mas até para seu padrão de comportamento, é estarrecedor o grau de desfaçatez do ocupante do cargo que até poucos anos atrás era a referência de liderança para o mundo democrático.”

Outro editorial fala da decisão de Jair Bolsonaro de trocar o comando do Ministério da Saúde. “A troca de ministros é uma evidente imprudência de Bolsonaro, que só se explica por seus interesses eleitorais. O fato de que Luiz Henrique Mandetta desfruta de popularidade muito superior à do presidente explica, em grande medida, o nervosismo de Bolsonaro com seu agora ex-ministro. O presidente se sentiu desautorizado por Mandetta quando este resolveu ignorá-lo e, baseado na ciência, sustentou o discurso segundo o qual a única forma de conter a pandemia é manter a população em isolamento social.”