BRP recomenda: o que dizem os editoriais

Equipe BR Político

O editorial do Estadão neste domingo, 19, aborda a baixa velocidade de crescimento da economia no primeiro ano do governo Bolsonaro. “Será uma surpresa positiva se a economia brasileira tiver fechado o ano de 2019 com crescimento igual ou superior a 1,32%, taxa estimada para 2018 e 2017. A expectativa de um resultado muito próximo de 1% acaba de ser reforçada com a divulgação do Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), conhecido no mercado como prévia do PIB.”

Também trata sobre a suspenção da licitação e da mudança no modelo de fornecimento dos uniformes escolares na cidade de São Paulo. “Agora, com o levantamento de sérios indícios de irregularidades pela Controladoria-Geral do Município (CGM), assim como as recomendações do Tribunal de Contas do Município (TCM), o prefeito Bruno Covas resolveu agir com firmeza: suspendeu a licitação e mudou o modelo de fornecimento dos uniformes. Os pais receberão um cartão no valor de R$ 215 por aluno para comprar eles mesmos as roupas e calçados – cinco camisetas, bermuda, agasalho, calça, jaqueta e tênis – em lojas credenciadas. O modelo – mais simples e ágil e, portanto, menos sujeito a fraudes – nada tem de improvisado: já vinha sendo estudado pela Secretaria Municipal de Educação e deveria ser implantado no ano que vem. Apenas foi antecipado por causa da forte suspeita de fraudes que viciavam a licitação. Elas são um exemplo do despudor e do atrevimento das empresas envolvidas.”

E ainda aborda o drama da indústria brasileira nos últimos anos, quando milhares de unidades industriais fecharam as portas. “Embora o declínio tenha sido dramaticamente intensificado pela recessão, ele começou antes, pelo menos desde 2012, quando o desgaste do setor, resultante de mazelas históricas e estruturais, atingiu um nível de saturação que tornou o desenvolvimento industrial insustentável. A política petista dos “campeões nacionais”, com seu protecionismo e sua distribuição arbitrária de anabolizantes fiscais, nada fez para sanar defasagens crônicas, como a logística e a infraestrutura precárias (com estradas mal conservadas; ferrovias insuficientes; portos e aeroportos ineficientes), o sistema tributário intrincado, a burocracia excessiva, a mão de obra pouco qualificada, ou a insegurança jurídica. Tudo isso veio à tona nos anos de recessão.”