BRP Recomenda: o que dizem os editoriais

Editorial do Estadão deste domingo, 14, aponta para o fato de o presidente Jair Bolsonaro muitas vezes parecer não conhecer aspectos básicos da Constituição. “Na hipótese de que seja apenas ignorância, é espantoso que um político que passou três décadas no Congresso e hoje é a autoridade executiva máxima da República demonstre desconhecimento tão profundo do texto constitucional.”

Também aborda a relação que os países ocidentais devem tentar estabelecer com a China. “O secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, instou as democracias liberais a confrontar ‘a intimidação e a coerção’ do Partido Comunista chinês. ‘A ascensão da China está mudando o equilíbrio global de poder, aquecendo a corrida pela supremacia econômica e tecnológica e aumentando a competição sobre nossos valores e estilo de vida.'”

E alerta para o risco de as queimadas na Amazônia serem agravadas neste ano por conta das crises que o país enfrenta. “Dados consolidados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) revelam que o desmatamento da Amazônia no ano passado foi maior do que se supunha. Ao mesmo tempo, o próprio Inpe e o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (Ipam) alertam: dado o padrão de desmatamento recente, as queimadas em 2020 podem superar as de 2019, não só agravando a crise ambiental, mas possivelmente a de saúde pública. Como ambas têm repercussão internacional, isso pode deteriorar ainda mais a reputação do Brasil no plano geopolítico e intensificar a fuga de capitais.”