BRP Recomenda: O que dizem os editoriais

Vera Magalhães

Em editorial nesta quarta-feira, o Estadão observa que a decisão do Congresso de deixar caducar duas medidas provisórias do governo Jair Bolsonaro representa um recado claro do Legislativo ao governo: o de que não deixará que a vingança prospere como política de Estado. Uma das medidas acaba com o monopólio de entidades como a UNE para a emissão de carteirinhas estudantis. A outra retira a obrigatoriedade da publicação de editais de empresas em jornais impressos.

“Já se tornou rotineiro o arquivamento de medidas provisórias editadas por Bolsonaro, por irregularidades ou porque o governo não se empenhou em aprová-las. No caso das duas medidas em questão, contudo, a reação do Congresso é uma forma de deixar claro a Bolsonaro que a caneta presidencial não pode ser usada para prejudicar aqueles que o governo considera seus inimigos. Pois é justamente de vingança, pura e simples, que se trata as tais medidas provisórias.”

Em outro texto em sua página de opinião, o jornal aborda o surgimento de novos problemas no Enem, que já fazem desta edição aquela com maior número de estudantes prejudicados. “Os problemas com os gabaritos do Enem são mais uma comprovação do modo desastroso como o governo Bolsonaro administra a área da educação. A gráfica selecionada para imprimir provas e gabaritos, por exemplo, desde o início foi criticada por não ter experiência em serviços parecidos com os exigidos pelo Enem nem logística e infraestrutura adequadas para armazenar e manusear os malotes que seriam despachados. Criado há mais de oito décadas, o Inep também viveu em 2019 um dos períodos mais problemáticos de sua história. O órgão teve três presidentes num ano e ficou com uma de suas diretorias vaga por cinco meses. Por fim, o MEC – que teve dois ministros ao longo do ano – também perdeu tempo discutindo a criação e o modo de trabalho de uma comissão encarregada de expurgar questões consideradas conflitantes com os valores políticos do presidente Jair Bolsonaro.”