BRP Recomenda: O que dizem os editoriais

Nesta sexta-feira, 3, editorial do Estadão trata do “recado” pela PGR para a Lava Jato, lembrando que a operação não é autônoma. “Os muitos méritos da Lava Jato, bem como o prestígio alcançado perante a população, fizeram com que, nos últimos anos, integrantes da força-tarefa agissem como se constituíssem uma corporação autônoma, mostrando-se refratários a qualquer controle sobre a legalidade de seus atos. Tudo o que os contrariava – fosse a decisão de um tribunal superior, uma medida de reorganização interna do Ministério Público ou uma determinada dotação orçamentária – era denunciado como manobra para enfraquecer o combate à corrupção.”

O jornal pede em outro texto um rigoroso processo para coibir o abuso de poder religioso nas eleições. “Ao proferir voto em recurso que discute a cassação de uma vereadora do município de Luziânia (GO), o ministro Edson Fachin, relator do caso no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), propôs que, a partir das próximas eleições, ‘seja assentada a viabilidade do exame jurídico do abuso de poder de autoridade religiosa em sede de ações de investigação judicial eleitoral’. Atualíssimo, o tema envolve diretamente as liberdades política e religiosa, merecendo discussão criteriosa à luz dos princípios constitucionais e da legislação eleitoral. É preciso proteger tanto o caráter laico do Estado como o pleno exercício dos direitos e garantias fundamentais de todos os cidadãos, professem ou não uma religião.”

Em outro editorial, o Estadão comemora o aumento da confiança da indústria, mas lembra que a retomada terá de ser histórica. “Os negócios vão crescer no terceiro trimestre,

. Expectativas melhores já haviam sido registradas em maio, depois do desastre de abril. Passado o choque, o Índice de Confiança da Indústria subiu 19,4 pontos nos dois meses seguintes, numa alta recorde. Mas a queda em março e abril havia sido o dobro (39,3 pontos). O pior ficou para trás, avaliam representantes do setor, e a mesma opinião tem sido sustentada por empresários de outras áreas. Mas, apesar da melhora de humor, mantém-se a cautela e evita-se aumentar estoques, como também aponta a pesquisa.”