BRP Recomenda: o que dizem os editoriais

Equipe BR Político

O editorial do Estadão desta quinta-feira, 23, fala do anúncio da criação do Conselho da Amazônia, cujo objetivo, segundo o presidente, será coordenar as ações de vários Ministérios em projetos para a proteção e o desenvolvimento sustentável da Amazônia. “O típico discurso bolsonarista adotado pelo ministro Guedes em Davos, segundo o qual “o pior inimigo da natureza é a pobreza, as pessoas destroem o meio ambiente porque precisam comer”, tem cada vez menos espaço num mundo que rejeita a destruição das florestas em nome do desenvolvimento econômico dos países emergentes. E, no caso do Brasil, porque a devastação não é feita por famélicos, mas por criminosos em busca de ganhos fáceis e rápidos”, diz o texto.

Em outro texto, o jornal analisa a decisão liminar do ministro Dias Toffoli de equiparar o teto salarial dos professores das universidades estaduais e federais. “A diferença entre os tetos salariais dos professores das universidades estaduais e federais se deve, em boa medida, à condição econômica de determinados Estados, que não têm condições de pagar a seus professores o que é pago aos ministros do STF, e ao pendor populista de governadores que reduzem a sua remuneração desconsiderando que, assim, provocam reação em cadeia que, ao fim e ao cabo, só serve para repelir o interesse de bons quadros profissionais em ingressar no serviço público.”

Por último, fala da ideia do ministro Paulo Guedes de distribuir vouchers para que as famílias de baixa renda matriculem seus filhos em escolas particulares de ensino infantil. “Os conservadores têm razão quando lembram que a universalização de direitos tende a privilegiar os segmentos sociais e corporações com maior poder de articulação na defesa de seus interesses. Os social-democratas também têm razão quando afirmam que, diante da complexidade da vida econômica e social contemporânea, o Estado não pode abrir mão de determinadas funções públicas, entregando todo o ensino infantil para a iniciativa privada. Função e negócio são coisas distintas – se os negócios podem ser analisados em termos de rentabilidade financeira, a função pública tem de ser avaliada em termos de eficiência e responsabilidade, dizem eles.”