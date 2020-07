BRP Recomenda: o que dizem os editoriais

Editorial do Estadão desta segunda-feira, 6, destaca o papel do Senado na defesa da democracia. “Desde o fim da 2.ª Grande Guerra no final da primeira metade do século 20, os países desenvolvidos moldaram suas cortes supremas conforme suas tradições jurídicas. Na França, os presidentes da República, do Senado e da Câmara escolhem um terço dos ministros do Conselho Constitucional cada um. Na Itália, o presidente, o Parlamento e os tribunais superiores indicam um terço da Corte Constitucional cada um. Na Alemanha, o Tribunal Constitucional Federal é dividido em duas turmas integradas por oito ministros e metade das indicações é feita pela Câmara e metade pelo Senado. Para neutralizar pressões políticas e garantir a neutralidade da corte, ela está instalada em Karlsruhe, a 700 quilômetros da capital, Berlim. Nos Estados Unidos, os ministros são indicados pela Casa Branca e só são nomeados depois de serem rigorosamente sabatinados e aprovados pelo Senado.”

Também aborda a falta de responsabilidade ambiental do atual governo. “O Brasil levou muitos anos para construir a boa reputação que permitiu ao País exercer soft power na seara da proteção ambiental. Todo este valioso capital político está sendo queimado, sem trocadilho, pelo absoluto descaso do governo de Jair Bolsonaro com as medidas relacionadas à proteção do meio ambiente, algo visto pelo presidente e seu ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, como uma agenda “esquerdista”. Trata-se de mais um equívoco que põe o Brasil na inédita e desonrosa posição de pária internacional.”

E defende uma atuação responsável do Estado na assistência dos mais vulneráveis. “A discussão sobre a continuidade do auxílio emergencial de R$ 600, previsto inicialmente para durar três meses, deve servir para uma avaliação madura e responsável de todos os programas sociais do governo. “A gente tem de aproveitar o momento para unificar todos os programas”, disse Paes de Barros.”