BRP Recomenda: O que dizem os editoriais

Nesta quarta-feira, 14, o Estadão trata dos protestos contra o racismo que tomaram conta dos EUA e avalia que, sem violência, eles tem mais chances de ter atendidas suas revindicações. “Três dias depois do assassinato de George Floyd em Minneapolis, David Shor, um cientista político norte-americano de 28 anos, compartilhou em sua conta no Twitter o resumo de uma pesquisa de Omar Wasow, professor da Universidade de Princeton, comparando os efeitos de protestos violentos e pacíficos pelos direitos civis na década de 60. Segundo o estudo, as manifestações não violentas foram mais eficazes na promoção desses direitos.”

O jornal comenta em outro texto a vitória de Andrzej Duda nas eleições da Polônia. “Lideranças populistas como Andrzej Duda, em qualquer parte do mundo, são hábeis em estimular os medos e as necessidades de uma nação. Parte do sucesso eleitoral do presidente polonês se deve à sua habilidade para explorar dois grandes medos de seus concidadãos: a ‘volta do comunismo’, cuja história é repleta de feridas abertas no Leste Europeu, e a ‘desvirtuação’ da Polônia, seja por meio de uma ‘invasão’ de imigrantes, seja pelo triunfo da tal ‘ideologia gay’. É um discurso que soou como música para metade do eleitorado de um país majoritariamente católico e conservador como é a Polônia.”

A escolha de Milton Ribeiro para o MEC também é debatido pelo jornal. “Em nova demonstração da inépcia administrativa do governo Bolsonaro, o novo ministro da Educação, Milton Ribeiro, ainda não tomou posse no cargo, apesar de ter sido escolhido há quase uma semana e de a pasta estar acéfala há quase um mês. Enquanto isso, o parecer do Conselho Nacional de Educação (CNE) com orientações para a retomada das aulas virtuais após a pandemia de covid-19 continua à espera de homologação e o projeto do novo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) está parado no Congresso. “