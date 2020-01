BRP Recomenda: o que dizem os editoriais

Equipe BR Político

O editorial do Estadão nesta sexta-feira, 24, analisa a decisão do ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), de suspender sine die a eficácia de trechos da Lei 13.964/2019, especificamente, mas não apenas, as normas relativas à implantação do juiz das garantias. “Chama a atenção, em primeiro lugar, que, se a novidade já estava adiada, não havia urgência a justificar outra decisão liminar, como fez o ministro Luiz Fux. Tal modo de proceder, absolutamente desnecessário, desprestigia o STF e enfraquece sua autoridade. Em vez de razões e argumentos jurídicos, a voz do Supremo é modulada pelo capricho de seus integrantes. Transmite-se, assim, uma imagem do STF frontalmente contrária à sua missão institucional.”

Outro editorial do dia aborda o ranking de universidades jovens. “Ao contrário das pesquisas comparadas da Times Higher Education, que avaliam as grandes universidades levando em conta reputação mundial e empregabilidade de egressos, entre outros itens, no Nature Index Young Universities nenhuma instituição dos Estados Unidos – país que domina os rankings mundiais – ficou na liderança. As dez primeiras colocações foram ocupadas por três universidades chinesas, três sul-coreanas, uma de Cingapura, uma da Suíça, uma da Arábia Saudita e uma da França.”

O terceiro editorial fala da ausência do presidente Jair Bolsonaro no Fórum Econômico Mundial, na Suíça. “O presidente brasileiro encontraria excelentes motivos para viajar a Davos, se pensasse um pouco mais no assunto. Talvez ele dê pouco valor a governantes de grandes democracias da Europa, como a alemã Angela Merkel. Mas poderia aproveitar a presença da presidente da Comissão Europeia e do presidente do Parlamento Europeu. Afinal, ainda falta sacramentar legalmente o acordo entre Mercosul e União Europeia. Poderia encontrar, além disso, o novo primeiro-ministro da Espanha. O governo espanhol tem sido com frequência uma boa ponte entre a América Latina e a Europa. A lista de motivos seria extensa, mas, para percebê-la, talvez o presidente precisasse de um competente apoio nas áreas diplomática, econômica e política.”