BRP Recomenda: O que dizem os editoriais

Neste domingo, 19, editorial do Estadão volta a tratar do tema das eleições deste ano. “As eleições municipais deste ano podem fazer uma enorme diferença na vida de cada cidade – e isso não é uma afirmação fútil. A escolha de bons prefeitos e de bons vereadores, que sejam verdadeiramente honestos e competentes, pode proporcionar uma efetiva melhoria da administração pública, bem como da própria política estadual e nacional. Além de ser a porta de entrada da carreira política, a esfera municipal tem enorme impacto na vida de cada cidadão.”

O jornal também trata dos vetos ao marco legal do saneamento. “As eleições municipais deste ano podem fazer uma enorme diferença na vida de cada cidade – e isso não é uma afirmação fútil. A escolha de bons prefeitos e de bons vereadores, que sejam verdadeiramente honestos e competentes, pode proporcionar uma efetiva melhoria da administração pública, bem como da própria política estadual e nacional. Além de ser a porta de entrada da carreira política, a esfera municipal tem enorme impacto na vida de cada cidadão.”

Outro assunto é a rentabilidade do agronegócio, mesmo diante da pandemia do coronavírus. “O Brasil faturou US$ 101,39 bilhões com exportações do agronegócio nos 12 meses terminados em junho. Graças ao superávit de US$ 88,35 bilhões gerado pelo setor, a balança comercial de mercadorias continuou no azul e a segurança externa da economia brasileira foi preservada. O presidente Bolsonaro põe em risco esses bilhões e essa preciosa segurança quando mantém sua desastrosa política ambiental e sustenta no cargo o ministro Ricardo Salles. Em vez de chamar a União Europeia de ‘seita ambientalista’, ele deveria tomar como alerta o estudo publicado nos últimos dias pela revista Science. Segundo esse estudo, 20% da soja e 17% da carne exportadas do Brasil para o mercado europeu estão ‘potencialmente contaminadas por desmatamento ilegal’.”