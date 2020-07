BRP Recomenda: O que dizem os editoriais

Nesta sexta-feira, 23, editorial do Estadão relaciona os graves efeitos do qual padece o País diante da pandemia de coronavírus à inépcia do governo de Jair Bolsonaro. “Se a Nação padece dos severos efeitos da pandemia além do que seria naturalmente esperado, é porque o governo do presidente Jair Bolsonaro foi incompetente para lidar com a crise ou pautou suas decisões por critérios antirrepublicanos. Não há outra conclusão a que se possa chegar após a leitura de um relatório do Tribunal de Contas da União (TCU) sobre a gestão da emergência sanitária pelo governo federal.”

Dentro do tema da pandemia, o jornal ainda discute os possíveis caminhos para a reconstrução do País. “A fim de subsidiar os gestores públicos na elaboração de políticas de recuperação do País após a pandemia, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) engajou pesquisadores de diversas disciplinas para analisar as melhores práticas internacionais e compilar uma série de mais de 30 propostas de curto a longo prazo. O documento Brasil Pós Covid-19 foi estruturado em quatro eixos: 1) Reconstrução das cadeias de produção; 2) Inserção internacional; 3) Investimentos em infraestrutura; e 4) Proteção de populações vulneráveis.”