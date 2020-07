BRP Recomenda: O que dizem os editoriais

Neste sábado, 25, o Estadão discute qual seria a verdadeira face de Bolsonaro. “Nem os parlamentares mais fiéis ao presidente Jair Bolsonaro conseguem entender os rumos do governo. A deputada Bia Kicis (PSL-DF), bolsonarista acima de qualquer suspeita, foi dispensada do cargo de vice-líder do governo no Congresso porque votou contra a renovação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb) – exatamente como parecia ser o desejo do Palácio do Planalto até pouco tempo atrás.”

O jornal também fala uma entrevista do diretor-geral da OMC, Roberto Azevêdo. “Cada palavra, cada vírgula negociada na Organização Mundial do Comércio (OMC) pode ter impacto direto e mensurável nas políticas públicas, nas condições dos negócios e, portanto, na vida das pessoas, lembrou em discurso o diretor-geral da organização, Roberto Azevêdo. Por isso mesmo, é fácil acrescentar, negociações conduzidas segundo regras multilaterais poderão mais facilmente ajustar-se aos princípios da equidade e da convivência civilizada. É importante lembrar e realçar esses valores neste momento, quando o nacionalismo, reforçado pelo discurso populista, põe em xeque um sistema global de regras construído com muito trabalho desde o fim da 2.ª Guerra Mundial. Esse lembrete permeia as palavras de Azevêdo em sua despedida depois de sete anos no posto.”

O último editorial trata do futuro do Fundeb. “Vencida na Câmara dos Deputados a batalha da criação do novo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb) e dada como certa sua aprovação no Senado nas próximas semanas, como afirma seu relator, senador Flávio Arns (Rede-PR), as atenções dos especialistas na área educacional – como Priscila Cruz, do movimento Todos pela Educação, Ricardo Henriques, superintendente do Instituto Unibanco, e Rubens Barbosa de Camargo, professor da Faculdade de Educação da USP – agora se voltam para uma discussão que sempre foi relegada para segundo plano no País. Trata-se de fazer com que a educação seja vista não só como gasto, mas, acima de tudo, como um investimento que precisa dar dividendos, garantindo às novas gerações a formação de que precisam para se emancipar social e economicamente.”