BRP Recomenda: o que dizem os editoriais

O principal editorial do Estadão neste domingo (26) trata da mudança de comportamento de Jair Bolsonaro e de como ela não esconde velhos hábitos e características do “capitão”. Afinal, diz o texto, não se deixa de ser Jair Bolsonaro da noite para o dia. “Por isso, não causou surpresa, apenas grande indignação, o comportamento do presidente na última quinta-feira, quando, mesmo sabendo que contraiu a covid-19, saiu a passear sem máscara de proteção e, irresponsavelmente, a conversar com funcionários do Palácio da Alvorada.”

O texto ainda mostra que essa irresponsabilidade presidencial se transfere para auxiliares como o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. “Conduzido por um general que se limita a cumprir as amalucadas ordens do presidente, o Ministério da Saúde, conforme mostrou recente relatório do Tribunal de Contas da União, não conseguiu gastar nem um terço do dinheiro alocado para a crise, deixou à míngua alguns dos Estados mais afetados e fracassou estrepitosamente na comunicação com os cidadãos e com os governos estaduais e municipais.”

Em outro texto na sua seção de Opinião, o jornal coteja a Lava Jato e suas conquistas institucionais com o lavajatismo, substrato que ela deixou nas instituições e na sociedade. “A Operação Lava Jato é uma coisa. O lavajatismo é outra, muito diferente em sentido e, sobretudo, efeitos sobre a vida nacional. A Lava Jato foi a maior ação coordenada de combate à corrupção de que já se teve notícia no País. Seus frutos benfazejos aí estão a comprovar a importância da operação para o resgate de um primado democrático inscrito na Constituição, mas havia muito afastado dos corações e mentes dos brasileiros: a igualdade de todos perante a lei. A Lava Jato mostrou que ninguém está fora do alcance da Justiça quando se desvia da lei, por maior que seja seu poderio político e econômico. Eis um grande legado da operação que justifica seu lugar na história.”