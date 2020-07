BRP Recomenda: O que dizem os editoriais

Nesta terça-feira, 27, O Estadão trata em seu editorial sobre a “pressão” que médicos estão sofrendo para receitar cloroquina contra o coronavírus. “Pesquisa da Associação Paulista de Medicina mostra que 48,9% dos quase 2 mil profissionais de saúde entrevistados em todo o País disseram ter sofrido pressão de pacientes ou de parentes de internados para receitar remédios sem comprovação científica contra a covid-19. Os médicos também reclamam de intimidação nas redes sociais quando descartam o uso desses remédios, em especial da cloroquina, cuja eficácia no combate à pandemia já foi amplamente desqualificada. Há quem relate ter sofrido até ameaças de morte, como o presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia, Clóvis Arns.”

Em outro texto, o jornal trata de como Paulo Guedes lidará com as baixas em sua equipe econômica. “Com três baixas importantes em sua equipe, o ministro da Economia, Paulo Guedes, tem de reorganizar suas forças num momento especialmente difícil, quando o País apenas volta a se mover, depois do primeiro grande impacto da pandemia. Há pouco mais de um mês o secretário do Tesouro, Mansueto Almeida, anunciou sua saída, confirmando uma disposição já indicada algum tempo antes. Na semana passada, mais dois ocupantes de postos estratégicos informaram a disposição de sair: o presidente do Banco do Brasil (BB), Rubem Novaes, e o diretor de programas da Secretaria Especial da Fazenda, Caio Megale. Não há debandada, disse o ministro ontem de manhã. ‘Na média, o nível da equipe está subindo’, acrescentou, citando a incorporação de nomes como Bruno Funchal e Roberto Fendt. Não ficou claro se ele manifestou, com essas palavras, uma avaliação negativa de quem deixou o governo.”

O Estadão discute o futuro da agropecuária brasileira diante da necessidade de atenção com o meio ambiente. “Como em outros setores econômicos, o impacto da pandemia sobre a agropecuária foi sem precedentes, gerando gargalos na produção, processamento, transporte e logística, assim como mudanças na demanda por comida e serviços alimentares. A longo prazo, contudo, os efeitos são menos severos e mais previsíveis do que na maioria dos outros setores. Mas isso não significa que o agronegócio possa se acomodar. Ao contrário: é preciso aproveitar esta relativa vantagem para ‘reconstruir melhor’ o setor, em especial no que diz respeito aos desafios da segurança alimentar e mudanças climáticas.”