BRP Recomenda: o que dizem os editoriais

Marcelo de Moraes

O editorial do Estadão deste domingo, 26, fala sobre a recuperação do emprego formal no Brasil. “Além da gradual redução da taxa de desemprego que vem registrando, o mercado de trabalho pode começar a mostrar também uma melhora qualitativa. Há sinais promissores de que, com a recuperação da confiança dos consumidores e dos investidores, que tende a estimular o crescimento da atividade econômica, o aumento do número de trabalhadores empregados com carteira assinada poderá ser mais rápido do que o de trabalhadores informais.

O drama dos pedestres também é abordado, citando que eles “continuam sendo as principais vítimas do trânsito na capital paulista, uma situação que, apesar de sua gravidade e de sua persistência, não levou ainda o poder público a tomar as medidas necessárias para sua mudança”.

“Segundo dados do Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito de São Paulo (Infosiga), os pedestres mortos no ano passado foram 381. O fato de o aumento ter sido relativamente pequeno em relação a 2018 (374) mostra apenas que o elevado número de pedestres mortos é um problema que não é de hoje”.

Outro assunto importante mostrar como o improviso para lidar com situações importantes parece estar se tornando cada vez mais frequente no governo. “De improviso em improviso, o governo federal vai tocando o País na busca por soluções para problemas que talvez não tivesse de enfrentar caso fosse mais diligente. O caos no atendimento prestado pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ilustra bem essa espécie de administração aos solavancos”.