BRP Recomenda: o que dizem os editoriais

O editorial do Estadão neste domingo, 9, fala da necessidade de revigorar aquilo que une os brasileiros: a cidadania. “A participação política deve ser estimulada muito além do processo eleitoral. A pluralidade participativa nos processos decisórios, que pode ser tremendamente impulsionada pelas novas tecnologias digitais, não só resulta em serviços públicos mais eficientes, mas em melhores cidadãos. As evidências mostram que o engajamento cívico eleva os níveis de tolerância, confiança e reciprocidade na sociedade.”

Em outro texto, aborda riscos da atual política ambiental do governo federal sobre o agronegócio. “Se apenas os fatos econômicos interessassem, o cenário já seria muito ruim. A imagem do Brasil como domínio da destruição ambiental já assusta investidores. Mais grave, no entanto, é a deterioração da imagem do agronegócio autêntico e sério, aquele conduzido sem ameaças à Amazônia.”

Também fala da importância dos resgate do Brasil na liderança nos fóruns internacionais sobre ambiente pelo Legislativo. “A pedido do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), cinco deputados estão responsáveis por dar andamento à chamada “pauta verde” na Casa. São eles: Alessandro Molon (Rede-RJ), Enrico Misasi (PV-SP), Rodrigo Agostinho (PSB-SP), Zé Vitor (PL-MG) e Zé Silva (Solidariedade-MG).”