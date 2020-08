BRP Recomenda: O que dizem os editoriais

Nesta terça-feira, 24, editorial do Estadão elogia a “convergência” de vários políticos norte-americanos entorno de Joe Biden, adversário de Donald Trump nas eleições presidenciais. “É inspiradora a notícia de que importantes integrantes do Partido Republicano participaram da convenção do Partido Democrata que oficializou a candidatura de Joe Biden à presidência dos Estados Unidos. Trata-se de raro movimento de convergência eleitoral entre membros de partidos que polarizam desde sempre a política norte-americana, e tudo por uma causa em comum: ajudar a eleger um governo que interrompa a espiral de degradação democrática e a interdição do debate político que se verificam no país desde a eleição do presidente republicano Donald Trump. ”

Outro editorial questiona a razão do presidente Jair Bolsonaro ter ficado tão irritado a ponto de ameaçar dar um soco em um jornalista, que perguntou sobre depósitos feitos por Fabrício Queiroz à primeira-dama Michelle Bolsonaro. “O presidente Bolsonaro, por menos que goste, deve explicações ao País a respeito desse estranho caso. As que deu até agora foram insuficientes – para não dizer ofensivas à inteligência alheia. Em primeiro lugar, já se sabe que não há qualquer registro bancário do generoso empréstimo que Bolsonaro diz ter feito a Queiroz. E em segundo lugar o valor da ‘devolução’ do suposto empréstimo bateu em quase R$ 90 mil, bem acima dos R$ 40 mil informados pelo presidente.”

O Estadão também discute a chamada “indústria verde”. “Na pandemia, enquanto a agropecuária nacional bate recordes, a indústria sofre uma retração sem precedentes. O contraste dramático é fruto de décadas de decisões em políticas públicas, pesquisas e investimentos acertadas no agronegócio – e equivocadas na indústria. Mas a solução para a regeneração da indústria e a propulsão da agropecuária não está em planejamentos estanques para uma e outra, e sim em integrá-las num ciclo de retroalimentação.”