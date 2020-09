BRP Recomenda: O que dizem os editoriais

O Estadão comenta nesta sexta-feira, 4, sobre a chamada “pauta verde” e como ela já ultrapassou a barreira do nicho dos ambientalistas. “Foi-se o tempo em que a chamada pauta verde era uma agenda restrita às campanhas de poucos candidatos tradicionalmente ligados à proteção do meio ambiente. Qualquer governante do século 21, nas três esferas, deve pensar em formas de compatibilizar o desenvolvimento econômico e a preservação ambiental. Na verdade, hoje já se sabe que é impossível dissociar uma coisa da outra.”

Os mais recentes resultados da indústria são tema de segundo editorial. “Mais dispostas a gastar, as famílias voltam às compras e continuam puxando a recuperação da indústria. A produção industrial cresceu 8% em julho e completou três meses consecutivos de aumento, mas ainda sem anular a queda de 27% acumulada em março e abril. A melhora foi generalizada, com números positivos em todas as grandes categorias econômicas e em 25 dos 26 ramos pesquisados. O motor da reativação tem sido o consumo, alimentado pelo auxílio emergencial pago aos trabalhadores e pelo aumento do crédito. A manutenção do auxílio até dezembro, mesmo com a redução de R$ 600 para R$ 300 mensais, deverá continuar impulsionando a recuperação.”

O combate contra o PCC é tema de terceiro editorial da publicação. “A Polícia Federal (PF) deflagrou na segunda-feira passada aquela que considera ser ‘a maior operação já realizada contra facções criminosas no País’. A Operação Caixa Forte 2 é um desdobramento da Operação Caixa Forte, que no início de agosto avançou, principalmente, sobre o ‘departamento’ do Primeiro Comando da Capital (PCC) responsável pela lavagem do dinheiro proveniente do tráfico de drogas, o chamado ‘Setor do Progresso’. A PF acerta em cheio ao asfixiar financeiramente a mais poderosa quadrilha, tanto bélica como economicamente, em atividade no País e com seus múltiplos tentáculos já espalhados no exterior.”