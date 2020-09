BRP Recomenda: O que dizem os editoriais

Nesta sábado, 5, editorial do Estadão trata do problema que a pandemia trouxe para Educação brasileira. Sem acesso a internet, milhões de estudantes estão tendo seu desenvolvimento prejudicado. “Apesar dos esforços das redes públicas de ensino básico para compensar com a expansão do ensino remoto as atividades escolares que foram prejudicadas com o fechamento das escolas, por causa da pandemia, a implementação dessa medida esbarrou num grave problema de caráter social. Dos 44 milhões de crianças e adolescentes que estão nesse ciclo educacional, cerca de 4,8 milhões não conseguiram aproveitar as aulas virtuais por falta de acesso à internet. ”

O jornal também comenta a “ausência” de Jair Bolsonaro e de Paulo Guedes na entrega da reforma administrativa. “No dia em que a proposta do governo para a reforma administrativa foi finalmente encaminhada ao Congresso, o presidente Jair Bolsonaro estava no interior de São Paulo fazendo comício e prometendo construir pontes. Em seus discursos, falou de tudo um pouco, menos desta ou de qualquer outra reforma. O ministro da Economia, Paulo Guedes, tampouco compareceu à cerimônia de entrega no Salão Negro da Câmara.”

Em terceiro editorial, o tema é o desafio do Brasil ante o agronegócio sustentável. “O desmatamento ilegal tem de ser combatido com energia e rigor. Primeiro pela importância das reservas naturais em si, depois pelos estragos que as atividades criminosas, combinadas à desídia do governo, têm causado à reputação do Brasil. O mesmo rigor e energia precisam ser aplicados no combate ao oportunismo de políticos e produtores estrangeiros que cooptam a justa indignação da opinião pública com o desmatamento para abocanhar fatias do eleitorado e do mercado. As crescentes ameaças de boicote à agropecuária nacional são em grande medida injustas. Primeiro porque o País ainda conta com uma cobertura de vegetação nativa incomparável.”