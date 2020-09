BRP Recomenda: O que dizem os editoriais

Com a nomeação de Eduardo Pazuello como titular do Ministério da Saúde, o Estadão desta sexta-feira, 18, comenta sobre a decisão de Jair Bolsonaro de efetivar o general. E o que isso significa diante da pandemia de coronavírus. “Depois de quatro meses de interinidade, o general intendente Eduardo Pazuello foi empossado como ministro da Saúde. A sua confirmação como titular da pasta é a demonstração cabal de que nada muda no entendimento do governo do presidente Jair Bolsonaro do que venha a ser a maior emergência sanitária que se abateu sobre o País em mais de um século, uma tragédia que em apenas seis meses matou mais de 134 mil brasileiros.”

O jornal também cobra explicações do presidente da República sobre as denúncias enquanto sua atuação como deputado, ante as denúncias de que a prática de “rachadinha, o ato de cobrar parte do salário de seus funcionários, era recorrente em seu gabinete na Câmara. “A denúncia, de fato, é grave. Não bastassem as suspeitas de um esquema de repasse de salários envolvendo o senador Flávio Bolsonaro, quando o filho mais velho do presidente era deputado estadual, surgiram agora indícios de irregularidades envolvendo diretamente Jair Bolsonaro no período em que esteve no Congresso.”

O futuro da taxa básica de juros, a Selic, é tema de terceiro editorial do jornal. “A neblina do próximo ano continua espessa demais para os faróis do Banco Central (BC). Não há como dizer como ficará a economia em 2021, quando cessarem os auxílios emergenciais. A incerteza continua “acima da usual”, segundo os membros do Copom, o Comitê de Política Monetária do BC. Como a inflação permanece bem abaixo da meta, é prudente, por enquanto, deixar em 2% a taxa básica de juros, a Selic. Apesar dos sinais de recuperação, convém preservar o incentivo à expansão do crédito e à retomada dos negócios. Depois de nove cortes consecutivos, no entanto, dá-se uma pausa e mantém-se a taxa no menor nível da série iniciada em junho de 1996.“