BRP Recomenda: O que dizem os editoriais

Neste sábado, 19, editorial do Estadão comenta a mais recente polêmica de Jair Bolsonaro ao falar que o Brasil está sendo um “exemplo” para o mundo em termos de preservação ambiental e no combante ao coronavírus. “Na concepção do presidente da República, portanto, nada do que se constata a olho nu – tanto a devastação da Amazônia e do Pantanal como a tragédia múltipla causada pela pandemia, ambos os casos resultantes em parte da inépcia militante do governo federal – é real. Ao contrário: segundo Bolsonaro, o Brasil vai muito bem, melhor do que os outros países do mundo, e as críticas que o governo recebe são fruto de ignorância ou má-fé.”

O jornal também trata dos recentes resultados do Ideb. “O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) de 2019 revela que o Brasil continua perdendo a corrida educacional. Elaborado a cada dois anos pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), vinculado ao Ministério da Educação (MEC), o Ideb leva em conta o número de alunos aprovados e seu desempenho nas provas de português e matemática. ”

Em terceiro editorial, o jornal trata da oportunidade que o Congresso tem de reformar a lei da lavagem de dinheiro. “No dia 8 de setembro, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), instituiu uma Comissão de Juristas para elaborar um anteprojeto de reforma da lei de lavagem de dinheiro (Lei 9.613/98). Trata-se de iniciativa oportuna, que poderá propiciar um olhar técnico sobre a adequação de uma legislação especialmente relevante nos dias de hoje, cuja última grande reforma ocorreu em 2012. É preciso avaliar tanto as deficiências do texto legal vigente como a própria interpretação que os tribunais deram à lei ao longo dos anos.”