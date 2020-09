BRP Recomenda: O que dizem os editoriais

Neste sábado, 26, editorial do Estadão discute um importante julgamento que em breve o STF terá de se debruçar. “Entre os casos que o Supremo Tribunal Federal (STF) terá de julgar nas próximas sessões plenárias, um dos mais relevantes é o Recurso Extraordinário 1.010.606, que trata de uma inovação jurídica: o direito ao esquecimento. Apesar de não constar da ordem jurídica em vigor, seu reconhecimento por via judicial tem sido pleiteado em diferentes ações impetradas na primeira instância da Justiça brasileira, por pessoas que pedem a remoção de conteúdo em reportagens e artigos publicados por órgãos de comunicação e plataformas de pesquisa digital.”

O chamado “mercado de carbono” é tema de segundo editorial. “Os objetivos climáticos estabelecidos pela comunidade global impõem mudanças estruturais e comportamentais complexas. Não há uma única solução nem soluções simples. Mas há as decisivas. A Captura, Utilização e Estocagem de Carbono (CCUS, na sigla em inglês) é o único grupo de tecnologias que contribuem tanto para reduzir a emissão como para remover o CO2 a fim de equilibrar as emissões inevitáveis.”