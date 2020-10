BRP Recomenda: O que dizem os editoriais

Nesta sexta-feira, 2, o Estadão discute as idas e vindas sobre o financiamento para o Renda Cidadã. “Que confiança pode inspirar um governo que anuncia algo num dia para desmentir categoricamente no dia seguinte? Que palavra vale, a de ontem ou a de hoje? Como investidores devem avaliar um país que tem no presidente da República, ninguém menos, a principal fonte de instabilidade?”

Em segundo editorial, trata de um projeto que pode trazer novas regras para ações coletivas. “A pedido do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), um grupo de juristas acaba de concluir um projeto de lei que modifica as exigências para o ingresso de ações coletivas nos tribunais. Com 35 artigos, o texto vai para a Câmara dos Deputados. O que levou o CNJ a tomar essa iniciativa é a tentativa de reduzir o custo das litigâncias coletivas abusivas que penalizam as empresas e impedem a redução do chamado “custo país”. Segundo a última edição da pesquisa Doing Business, do Banco Mundial, o Brasil está na 124.ª posição de um ranking de 190 países sobre a facilidade para fazer negócios. Os custos da Justiça são um dos indicadores da pesquisa.”

A situação da Argentina também é tema jornal. “A rápida degradação dos indicadores sociais da Argentina depois que o país foi atingido pela pandemia do novo coronavírus torna cada vez mais plausíveis as projeções de que, no fim deste ano, metade de sua população estará vivendo em estado de pobreza. A chegada da crise da covid-19 acentuou dramaticamente dificuldades econômicas e sociais que a Argentina enfrentava havia pelo menos dois anos.”