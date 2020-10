BRP Recomenda: O que dizem os editoriais

Nesta terça-feira, 6, o Estadão discute em seu editorial a relação de Jair Bolsonaro com outros chefes de Poderes. “Não constitui problema um presidente da República ter amigos do peito em outros Poderes. As relações de caráter pessoal do chefe do Executivo com alguns integrantes do Legislativo e do Judiciário são até presumíveis, dada a convivência cotidiana em Brasília, que em alguns casos pode chegar a décadas. O problema é quando essa relação sugere que tem outros propósitos além do cultivo de uma amizade sincera.”

O jornal trata também da disseminação de notícias falsas. “Uma das tendências globais aceleradas com a pandemia é a digitalização das relações humanas. O impacto comporta desafios, oportunidades e riscos, estes últimos amplificados e agudizados pelo pânico derivado das ameaças sanitárias e econômicas. Um dos maiores riscos é a viralização de informações falsas, a chamada ‘infodemia’ de desinformação. Um estudo realizado por pesquisadores da Universidade Cornell quantificou as fontes e temas na ‘infodemia’ de covid-19, e tem particular interesse por ser o primeiro a buscar uma análise abrangente da desinformação causada pela mídia profissional – foram examinados 38 milhões de artigos em inglês entre janeiro e maio – e pela influência de autoridades públicas.”

Ainda há espaço para debater a terceira encíclica do papa Francisco. “No dia 3 de outubro, o papa Francisco publicou sua terceira encíclica, a Fratelli Tutti. ‘Entrego esta encíclica social como humilde contribuição para a reflexão, a fim de que, perante as várias formas atuais de eliminar ou ignorar os outros, sejamos capazes de reagir com um novo sonho de fraternidade e amizade social que não se limite a palavras’, diz o pontífice no início do texto. Seu objetivo, pois, é estabelecer um ‘diálogo com todas as pessoas de boa vontade’.”