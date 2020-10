BRP Recomenda: O que dizem os editoriais

O Estadão desta quarta-feira, 6, soa o alarme contra a crise fiscal que aparece no horizonte. “Um novo desastre fiscal, com as contas públicas em frangalhos e a dívida pública disparada, pode levar o País a uma crise mais funda, alertam grandes bancos, investidores, analistas de mercado e o Fundo Monetário Internacional (FMI). O alarme soa no dia a dia, com o sobe e desce do dólar e a instabilidade dos juros futuros, mas o barulho se dissipa, quase sem efeito, na Praça dos Três Poderes. Nesse estranho enclave no centro do País, alguém se lembra de vez em quando, ou é lembrado, de preceitos meio cabalísticos, como uma estranha regra de ouro e um inoportuno teto de gastos.”

O jornal também questiona se há a possibilidade de uma “nova Guerra Fria”, desta vez entre EUA e China. E traz o pensamento do cientista político chinês Lanxin Xiang sobre o assunto. “Diferentemente da União Soviética, a China não tem interesse numa disputa militar com os EUA em escala global. No entanto, a assertividade do regime de Xi Jinping pode criar zonas de atrito na Ásia. A velocidade do crescimento econômico levou o Partido Comunista a abandonar a diretriz de ‘baixa voltagem’ que guiara as relações internacionais chinesas por décadas. Em 2017, Xi Jinping asseverou: ‘A China se ergueu, ficou rica, forte e está se movendo para o centro do palco’. Mas, como nota Xiang, talvez esteja se movendo rápido demais, com demasiada agressividade. Ao mesmo tempo, domesticamente, as restrições aos direitos das minorias e à liberdade de expressão também recrudesceram.”

O futuro do trabalho remoto é tema de terceiro editorial. “A flexibilização do espaço de trabalho era já uma tendência histórica com a transição para a economia pós-industrial e a proliferação da tecnologia digital. A pandemia foi uma oportunidade de testar o trabalho remoto em escala massiva. Se há uma dimensão em que o clichê ‘o mundo nunca mais será o mesmo’ é inequívoco, é essa. Mas o ‘novo normal’ precisará ser acompanhado de uma nova regulamentação que atenda aos interesses de empregados e empregadores.”